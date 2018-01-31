«Гроз» убил «Крысу»: Боевики «ДНР» устроили перестрелку

Боевики «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения в окрестностях населенного пункта Коминтерново устроили стрельбу, в результате чего был застрелен один из оккупантов.

Источник в СБУ отметил, что командир 3-й роты 1-го мотострелкового батальона «ДНР» с позывным «Гроз» во время «вечеринки» в состоянии алкогольного опьянения сделал несколько выстрелов и застрелил своего подчиненного, известного под позывным «Крыса».

Источник добавил: «Гроз фактически расстрелял своего оппонента». Представители СМИ узнали о бытовом конфликте двух наемников несколькими днями ранее, когда возникла ссора Гроза с подчиненным из-за дележа денег и продуктов питания.

Жители ОРДЛО отмечают, что решение бытовых конфликтов с помощью огнестрельного оружия нередки в «ЛДНР».