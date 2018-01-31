Губернатор Ставрополья и посол Армении обсудили укрепление деловых отношений

Об этом объявил во время визита на Ставрополье руководитель делегации республики чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ.

На Ставрополье в эти дни гостит делегация из Армении.

Стороны хотят развивать торгово-экономическое, культурное сотрудничество, курорты и туризм. Об этом проинформировал губернатор Владимир ов. Губернатор предложил наращивать объемы импорта продукции сельскохозяйственного назначения.

Еще одной предпосылкой для укрепления деловых отношений будет общее экономическое пространство в Евразийском союзе. На встрече обсуждены перспективы развития финансового и культурного сотрудничества нашего края и Армении. Он является для республики связующим звеном при взаимодействии с иными территориями Юга Российской Федерации.

Как прозвучало, визит делегации Армении позволит проработать реализацию определенных проектов со ставропольскими учреждениями.