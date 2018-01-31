Известный блогер из РФ показал, во что превратили популярный парк в Крыму

Скандально известный российский блогер Илья Варламов, опубликовал снимки заброшенного парка Гагарина в оккупированном Симферополе.

Он отметил, что к такому обветшалому состоянию могла привести «реконструкция», затеянная местной ячейкой депутатов из «Единой России». Варламов пишет: «Итак, что же сделали с парком? А его просто закатали в асфальт! Реально, пришли рабочие и залили все асфальтом. Не сделано вообще ничего. Они просто взяли остатки старого советского парка и залили асфальтом. При этом даже асфальт не смогли нормально положить! Не сделана разуклонка, никак не продуман водоотвод. Ах да, самое главное! Посмотрел я план работ… Они решили отдать парк под застройку. Тут теперь появится торгово-развлекательно-офисный центр. Куда же без этого!».

Фото: