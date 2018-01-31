Лавров жестко высмеял США за «кремлёвский доклад»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя опубликованный в США так называемый «кремлёвский доклад», высмеял США, выразив удивление, что на ознакомление со справочником фамилий у американских чиновников ушло целых 5 месяцев.

«На эту тему уже высказался президент, председатель правительства. Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе», — заявил Лавров в ходе общения с прессой. Он также отметил странную заторможенность представителей Вашингтона.

«5 месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента РФ. Можно было это сделать гораздо быстрее», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщала «Русская Весна», министерство финансов США в ночь с понедельника на вторник опубликовало «кремлёвский список», куда вошло почти всё руководство России и крупные российские бизнесмены — в общей сложности более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в Вашингтоне ещё летом 2017 г.

Документ не влечёт за собой автоматическое введение санкций против указанных персоналий, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Соединённых Штатов могут быть введены в любое время.

Владимир Путин назвал этот доклад «недружественным актом», наносящим большой вред отношениям между Российской Федерацией и США в целом. Президент добавил, что Москва сейчас не заинтересована в том, чтобы полностью разорвать отношения с Вашингтоном. Наша страна пока воздержится от ответных шагов после публикации американского документа и будет следить за развитием событий.

Путин подчеркнул, что Россия на этом фоне должна реализовывать в первую очередь свои внутренние задачи, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».