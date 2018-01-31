МИД РФ предупредил о вероятных задержках авиарейсов в Таиланде из-за ливней

Сбои в работе социального транспорта и задержки авиарейсов вероятны в центральных и южных районах Таиланда из-за сильных ливней, информирует в среду ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). Тех граждан России, кто уже находятся в королевстве либо планируют посетить страну, просят учитывать трудную погодную обстановку и соблюдать меры осторожности.

Кроме того, по сообщениям Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в центральных и южных районах Таиланда вероятны масштабные затопления.

По последней информации на текущий момент издания Bangkok Post, сегодня утром, 31 января, шедший на протяжении многих часов дождь спровоцировал подтопления и массовые пробки на востоке Бангкока (столица Таиланда) и в соседней провинции Самутпракан.