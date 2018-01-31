Министр РФ иронично высказался о «кремлевском докладе» США

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в США «кремлевский доклад».

При этом он отметил, что был удивлен, что на ознакомление со справочником фамилий у Вашингтона ушло пять месяцев. Лавров подчеркнул: «На эту тему уже высказался президент, председатель правительства. Я на экранах телевизора увидел фамилии, которые включены в этот доклад. Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента РФ. Можно было это сделать гораздо быстрее».