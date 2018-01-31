Мытищи лидеры по развитию раздельного сбора мусора

«Гринпис Россия» составил около рейтинг доступности инфраструктуры для раздельного сбора мусора в населенных пунктах, где население превосходит сто тыс. человек. В данные входила информация об общем числе придомовых мусорных площадок и отдельно о количестве территорий, которые оборудованы контейнерами для раздельного сбора мусора.

Для того, чтобы определить лидера, власти городов предоставили «Гринпис» нужную информацию. На 2-м месте Альметьевск (Татарстан) с показателем 86%, на третьем — Волжский (Волгоградская область) — 84%. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93% городских жителей.

Лидером рейтинга стал город Мытищи.

При составлении рейтинга также учитывались доступные круглые сутки стационарные контейнеры для сбора вторсырья.

Город Мытищи возглавил рейтинг. Он занял 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для половины граждан. Петербург занял 94-ю строчку рейтинга, так как баки для вторсырья стоят во дворах 2% граждан. В итоговый рейтинг не вошли города, из администрации которых не был получен официальный ответ о ситуации с раздельным сбором. Петербург занял 94-е место, так как по официальным данным, баки для вторсырья стоят во дворах только 2% граждан.