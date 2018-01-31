«Нам нечего делить»: главари «ДНР» планируют создать «таможенный союз»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко и и.о. главаря «ЛНР» Леонид Пасечник сегодня подписали «Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства».

Также, в рамках «Протокола» было подписано «Соглашение» о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.

Главарь «ДНР» в ходе встречи отметил: «Эти документы — старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам — мы едины и неделимы».

В то же время, Пасечник добавил: «Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших Республик».

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