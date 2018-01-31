Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что «кремлевский доклад» — это санкции не против олигархов, а против всего народа РФ, возмутило украинского нардепа Борислава Березу.

Так, Березща отметил: «Красава! Как воровать бюджет — так сам с парой десятков подручных, а как отвечать, так хочет разложить вину на всех 146 миллионов. Нет, Вова, кто крымздил, тот и будет отвечать». При этом он посмеялся и с главы МИД России Сергея Лаврова, который также попал в американский «список Путина». Береза обратил внимание на то, что обычно дипломатов в санкционные списки не вносят.

Нардеп добавил: «Видимо, Лавров не дипломат, а прямой наследник Ульриха Фридриха Вилли Иоаахима фон Рииббентропа. Тому тоже не сильно помогло то, что он был министром иностранных дел гитлеровской Германии. Повесили по итогу».

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