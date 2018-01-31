Насиров назвал решение Кабмина о его увольнении «нечестным»

Показать меню
Актуально
Мировая экономика становится «экономикой войны», — эксперт - 06:18 Мировая экономика становится «экономикой войны», — эксперт Кровавая Луна появится над Землей: в последний день января произойдет необычное - 06:26 Кровавая Луна появится над Землей: в последний день января произойдет необычное совпадение трех астрономических явлений Крисси Тейген объявила пол второго ребенка - 06:29 Крисси Тейген объявила пол второго ребенка Госдеп США призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов - 06:32 Госдеп США призвал Россию прекратить «опасные» перехваты самолетов Такая Олимпиада мне не нужна: российская спортсменка отказалась от участия в - 06:40 Такая Олимпиада мне не нужна: российская спортсменка отказалась от участия в Играх-2018 PlayStation 5 анонсируют уже в этом году - 06:46 PlayStation 5 анонсируют уже в этом году «Небезопасно!»: Госдеп призвал Россию прекратить перехваты самолётов - 06:49 «Небезопасно!»: Госдеп призвал Россию прекратить перехваты самолётов Меган Маркл произнесет речь на своей свадьбе с принцем Гарри - 06:52 Меган Маркл произнесет речь на своей свадьбе с принцем Гарри Госдеп рассказал о «миллиардных потерях» России из-за санкций - 06:59 Госдеп рассказал о «миллиардных потерях» России из-за санкций Бурков поручил Фадиной разобраться с незамерзающей омской «аномалией» - 07:08 Бурков поручил Фадиной разобраться с незамерзающей омской «аномалией» Плотник одержал победу в лотерею $1 млн и в скором времени скончался от рака - 07:08 Плотник одержал победу в лотерею $1 млн и в скором времени скончался от рака Секретный брифинг по санкциям против России прошёл в Конгрессе США - 07:10 Секретный брифинг по санкциям против России прошёл в Конгрессе США Секретный брифинг по санкциям против России прошёл в Конгрессе США - 07:10 Секретный брифинг по санкциям против России прошёл в Конгрессе США Тяжело пострадавшая при нападении в Улан-Удэ школьница пришла в сознание - 07:15 Тяжело пострадавшая при нападении в Улан-Удэ школьница пришла в сознание Три срочных вопроса США по Донбассу; Луганск предупредил Россию – ДНР и ЛНР, - 07:21 Три срочных вопроса США по Донбассу; Луганск предупредил Россию – ДНР и ЛНР, хроника событий Ученые знают, как доставлять лекарства прямо в мозг - 07:23 Ученые знают, как доставлять лекарства прямо в мозг При обрушении крыши многоквартирного дома в Канске никто не пострадал - 07:27 При обрушении крыши многоквартирного дома в Канске никто не пострадал
» » Насиров назвал решение Кабмина о его увольнении «нечестным»

Насиров назвал решение Кабмина о его увольнении «нечестным»


Добавлено: 31 янв 2018 в 22:08, Категория: Украина
Насиров назвал решение Кабмина о его увольнении «нечестным»

Роман Насиров назвал незаконным и нечестным решение Кабмина Украины о его увольнении с должности главы ГФС.

Так, он отметил: «Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же, как и мое отстранение в прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ. А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более не взяли объяснений».

По его словам, он с удовольствием выступил бы на заседании правительства и рассказал бы членам Кабмина о том, что сделал на должности главы ГФС.

Также, он уточнил, что сначала собирается доказать в суде свою невиновность по делу о злоупотреблении властью и служебным положением, а после этого незаконность увольнения.



Материалы по теме:

Насиров уволен с должности главы Фискальной службы
Данилюк намерен поднять вопрос об увольнении Насирова
Гройсман настаивает на увольнении главы «Укроборонпрома»
Юлия Марушевская обнародовала приказ о своем увольнении
Добавлено: 31 янв 2018 в 22:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
BMW раздумывает над созданием кабриолета на базе кроссовера X2

BMW раздумывает над созданием кабриолета на базе кроссовера X2

Погода в Астрахани и области: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Астрахани и области: объявлено штормовое предупреждение

В Госдуме предложили увеличить в три раза выплаты ветеранам

В Госдуме предложили увеличить в три раза выплаты ветеранам

Ким Кардашьян и Линдси Лохан поссорились в инстаграме

Ким Кардашьян и Линдси Лохан поссорились в инстаграме

Загрузка...



Лента новостей
С 1 февраля в РФ возрастут все социальные выплаты - 04:52 С 1 февраля в РФ возрастут все социальные выплаты«Опасно!»: Новые кадры перехвата разведчика истребителем Су-27 (ВИДЕО) - 04:45 «Опасно!»: Новые кадры перехвата разведчика истребителем Су-27 (ВИДЕО)В полной боевой готовности: Генштаб проводит сборы резервистов украинской армии - 04:40 В полной боевой готовности: Генштаб проводит сборы резервистов украинской армииНазвана причина исчезновения рыболовецкого судна «Восток» - 04:31 Названа причина исчезновения рыболовецкого судна «Восток»Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку (ФОТО) - 04:17 Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку (ФОТО)Специалисты проведут повторную экспертизу причальной стенки на Нижне-Волжской набережной - 04:14 Специалисты проведут повторную экспертизу причальной стенки на Нижне-Волжской набережнойФутболист дортмундской "Боруссии" продолжит карьеру в Украине - 04:10 Футболист дортмундской СМИ: Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей - 04:06 СМИ: Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачейВ РФ создадут военные компьютеры с отечественным ПО - 03:56 В РФ создадут военные компьютеры с отечественным ПОКабмин разработал механизмы передачи земли в собственность ОТО - 03:56 Кабмин разработал механизмы передачи земли в собственность ОТОВ МИД Российской Федерации серьёзно обеспокоены ситуацией на севере Сирии - 03:56 В МИД Российской Федерации серьёзно обеспокоены ситуацией на севере СирииСегодня граждане земли увидят необычайное суперлуние - 03:56 Сегодня граждане земли увидят необычайное суперлуниеРазмещено видео перехвата самолета-разведчика США над темным морем - 03:56 Размещено видео перехвата самолета-разведчика США над темным моремВ Орел привезли спецзнаки для президентских выборов - 03:56 В Орел привезли спецзнаки для президентских выборов
Последние новости
Ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками стартовала с «Восточного» - 06:02 Ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками стартовала с «Восточного» Путин призвал Тимченко не опасаться рассказывать о русском газе в США - 05:53 Путин призвал Тимченко не опасаться рассказывать о русском газе в США Самовыдвиженец Михайлов сдаст подписи в ЦИК - 05:53 Самовыдвиженец Михайлов сдаст подписи в ЦИК СМИ: Представители ОБСЕ посетят ЦИК РФ пятого февраля - 05:46 СМИ: Представители ОБСЕ посетят ЦИК РФ пятого февраля Операция в Сирии: Гроссмейстерский ход Путина заставил мир уважать Россию - 05:43 Операция в Сирии: Гроссмейстерский ход Путина заставил мир уважать Россию Надежда Савченко подвергла критике высшее руководство Украины - 05:40 Надежда Савченко подвергла критике высшее руководство Украины Загадочный шар прилетел из космоса: в Перу упала 40-килограммовая металлическая сфера - 05:37 Загадочный шар прилетел из космоса: в Перу упала 40-килограммовая металлическая сфера Это беспредел: Пентагон представил еще пять видеодоказательств «хулиганского» перехвата американцев - 05:25 Это беспредел: Пентагон представил еще пять видеодоказательств «хулиганского» перехвата американцев российским СУ-27 В посольстве РФ в США выразили обеспокоенность состоянием дипсобственности - 05:18 В посольстве РФ в США выразили обеспокоенность состоянием дипсобственности "Полноприводный зверь": в Японии показали самый мощный внедорожник в мире (ФОТО) - 05:17 Внезапный тупик: Агония русскоязычного либерализма на Украине (ФОТО) - 05:10 Внезапный тупик: Агония русскоязычного либерализма на Украине (ФОТО) Книга из человеческой кожи: жуткий экспонат представили на выставке в Астане - 05:04 Книга из человеческой кожи: жуткий экспонат представили на выставке в Астане Польский сейм принял закон о запрете бандеровской идеологии - 04:59 Польский сейм принял закон о запрете бандеровской идеологии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"