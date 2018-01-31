Насиров назвал решение Кабмина о его увольнении «нечестным»

Роман Насиров назвал незаконным и нечестным решение Кабмина Украины о его увольнении с должности главы ГФС.

Так, он отметил: «Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же, как и мое отстранение в прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ. А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более не взяли объяснений».

По его словам, он с удовольствием выступил бы на заседании правительства и рассказал бы членам Кабмина о том, что сделал на должности главы ГФС.

Также, он уточнил, что сначала собирается доказать в суде свою невиновность по делу о злоупотреблении властью и служебным положением, а после этого незаконность увольнения.