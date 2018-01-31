Найден источник массового заражения гепатитом в Караганде

«По утверждению основного государственного санитарного мед. сотрудника Жандарбека Бекшина, один из воспитанников 7 класса принес напиток на предновогоднюю дискотеку и угостил им друзей».

В Караганде первопричиной заражения школьников гепатитом назвали домашний компот, передает канал Астана. Один из воспитанников 7 класса принёс на праздник сладкий компот и угостил собственных друзей.

«Пищевой продукт домашнего изготовления — вот это причина».

«Дальше пошёл работать фактор контакта уже по заражению». В связи с этим в школах Караганды, Шахтинска и Темиртау началась внеплановая вакцинация, для этого региональное управление здравоохранения закупило 2 тыс. доз вакцины.

Напомним, в начале года была зафиксирована вспышка гепатита, А в карагандинской школе № 58. По утверждению врачей, прививки получат только дети, контактировавшие с заболевшими.

Бекшин сообщил, что в Караганде инфицирован 51 человек, в том числе 34 ребенка.

Напомним, всплеск заболеваемости гепатитом, А в Карагандинской области вызвал обеспокоенность акима региона Ерлана Кошанова. Ее следует кипятить. Также важно тщательно мыть руки.