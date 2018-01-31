Новая археологическая находка в Индии снова перепишут учебники истории

Археологи обнаружили сложный по изготовлению каменный инструмент в Индии, которому около 385 000 лет. И это невероятно, потому что Homo sapiens, не покидали Африку ранее до 175 000 лет назад. Открытие полностью нивелирует то, что мы знаем о так называемых «архаичных» людях, и о том как они вышли из Африки.Новое исследование, опубликованное в «Nature», предполагает, что в Индии около 385 000 лет назад существовала культура среднего палеолита. Также известный как средний каменный век, эта стадия развития гоминидов характеризуется появлением сложных каменных орудий, в том числе новых лезвий с передовыми на то время методами.Предыдущие научные данные предполагали появление в Индии средней палеолитической культуры в период между 140 000 и 46 000 лет назад, поэтому новое открытие вызывает большой пересмотр традиционных моделей распространения древних людей «вне Африки».