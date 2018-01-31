Новый главарь «ЛНР» прибыл с «официальным визитом» к Захарченко

Исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник совершил свой первый официальный визит в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации руководителя Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Сегодня, 31 января, состоялся первый официальный визит и.о. Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав луганской делегации также вошли председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов и его первый заместитель Олег Черноусов.

В сообщении также сказано, что Пасечник провел встречу с руководителем ДНР Александром Захарченко.