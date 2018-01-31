Новый сериал «Кровавая барыня» о временах Екатерины Великой

Царица Екатерина Великая правила нашей страной во второй половине XVIII века. За время правления развила в России культуру, присоединила многие земли, в том числе Крым. Царствование сопровождалось усилением положения дворян и закрепощением крестьян, жизнь которых была и так несладкой. Екатерина любила читать и занималась самообразованием. Брак с наследником престола Петром III нельзя назвать удачным. В результате Дворцового переворота 1762 года царица взошла на престол.

На февраль этого года запланирован выход на экраны нового сериала о временах правления Екатерины II. Это исторический сериал о первом русском маньяке. Кровавая барыня – такое название у этого сериала. Премьеру покажет канал сети ВГТРК «Россия 1».

Шестнадцатисерийная сага расскажет о нелегкой судьбе барыни. Она славится отвратительным поведением и плохим отношением к своим крепостным. Не верится, что злобная садистка родилась в семье дворянина. Папина дочь была набожна, кротка, послушна. Но что же выпустило наружу зверя?

По словам прислуги, барыня стала жестокой после гибели мужа. Садистские склонности проявлялись и в присутствии двух ее детей.

За десятилетие она убила 200 крестьян. Кровавую госпожу – так ее звали за глаза, боялись, и никто не открывал страшную правду об ее злодеяниях. Судить ее не решались.

Конец бесчинствам Салтычихи положила царица Екатерина Великая. Именно она лишила всех регалий Салтыкову. Дарью поместили в подземелье, где она и скончалась, проведя там остаток своих дней.

Главные роли в сериале у Ю. Снигирь, М. Тимофеевой, Ф. Лаврова, П. Рыкова. Также снимались: С. Шеховцов, А. Никольский, К. Бабушкина, М. Дианова. Срежиссировал картину Егор Анашкин.

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