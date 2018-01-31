Около Анапы произошло землетрясение

В районе Анапы в Краснодарском крае утром 31 января произошло землетрясение. По данным единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 4,2.

Некоторые жители ощутили толчки, многие их не заметили, так как спали. Гипоцентр землетрясение находился на глубине 10 км, жертв и разрушений нет.

«Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась», — рассказали РБК в региональном МЧС.

«Дом плясал лезгинку»: ранним утром Анапу здорово тряхнуло: Землетрясение произошло около 7.30 https://t.co/iEVoYfEp6I bloknot-anapa pic.twitter.com/AmhflVHpsS

— Анапа-Городок (@anapa_home) 31 января 2018 г.