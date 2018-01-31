«Олень с пропитым таблом»: сторонники «ДНР» высмеяли Захарченко

Главаря «ДНР» Александра Захарченко сторонники «русского мира» обозвали оленем с пропитым лицом.

Украинский блогер Necro Mancer? в своем аккаунте в Twitter отметил: «Что ж крымские сидельцы так Захарченко-то не любят».

Отмечается, что на своей странице в соцсети Владимир Дусмуханов написал, что у Захарченко «тупейшее выражение лица»: «Вспоминаю видосы весны 2014 года, где есть Захарченко. Тупейшее выражение лица. И такого „оленя“ Сурков выбрал в смотрящие за Донбассом, при этом убрав всех конкурентов».

В свою очередь, «депутат парламента Новороссии» Евгений Тинянский обнародовал снимок с главарем террористов и написал: «Не ржать! Справа в неуверенно стоящем чме с дебильным пропитым таблом, с животом, в тельнике и при звезде на сиське вы можете узнать главу „ДНР“ Сашу Захарченко. Ну красавец же! Батя, гЭрой! Интересно, что курили те, кто этого оленя утверждал в Москве?».

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