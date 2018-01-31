Олифер: ОБСЕ прогнозирует масштабную техногенную катастрофу в Донбасс

СММ ОБСЕ отметили угрозу масштабного техногенного бедствия из-за затопления боевиками шахт на оккупированных территориях Донбасса.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: «Опасна экологическая ситуация в ОРДЛО. В том числе, речь идет о подтоплении шахт, представляет собой угрозу масштабного техногенного бедствия. Однако на территории ОРДЛО заблокирована работа международной группы экспертов по изучению возможных экологических и других последствий подтопления шахт. О необходимости запуска работы этой группы экспертов на заседании ТКГ отметил и координатор экономической подгруппы от ОБСЕ».