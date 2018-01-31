Олифер сообщила о результатах переговоров по новому обмену пленных

Освобождение пленных является основной темой работы гуманитарной подгруппы во время заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: «Освобождение удерживаемых лиц — основная тема работы гуманитарной подгруппы. Положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться и дальше».