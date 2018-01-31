Памфилова поведала об участках для голосования граждан России за рубежом

Руководитель ЦИК отметила, что их количество еще возрастет.

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова передала, что около 400 избирательных участков откроется в 145 государствах для голосования на президентских выборах в начале весны. За пределами Российской Федерации сформировали не менее 380 участков, где россияне смогут проголосовать, информирует Русская планета. Избирательная кампания, предыдущая им, находится в самом разгаре.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и Ростуризм заключили соглашение о взаимодействии по задачам оповещения расположившихся за рубежом жителей РФ о выборах президента.