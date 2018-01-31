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Памфилова поведала об участках для голосования граждан России за рубежом


Добавлено: 31 янв 2018 в 23:32, Категория: Политика
Памфилова поведала об участках для голосования граждан России за рубежом

Руководитель ЦИК отметила, что их количество еще возрастет.

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова передала, что около 400 избирательных участков откроется в 145 государствах для голосования на президентских выборах в начале весны. За пределами Российской Федерации сформировали не менее 380 участков, где россияне смогут проголосовать, информирует Русская планета. Избирательная кампания, предыдущая им, находится в самом разгаре.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и Ростуризм заключили соглашение о взаимодействии по задачам оповещения расположившихся за рубежом жителей РФ о выборах президента.



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Добавлено: 31 янв 2018 в 23:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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