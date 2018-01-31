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» » «Перевод с русского отличный»: конгрессмен хлопнул дверью, недослушав речь Трампа

«Перевод с русского отличный»: конгрессмен хлопнул дверью, недослушав речь Трампа


Добавлено: 31 янв 2018 в 11:21, Категория: Политика
«Перевод с русского отличный»: конгрессмен хлопнул дверью, недослушав речь Трампа

Конгрессмен-демократ Луиз Гутиррез раскритиковал речь президента США Дональда Трампа, которую он недослушал, покинув зал заседаний.

По словам конгрессмена, он несогласен практически со всем сказанным американским президентом, но при этом отметил, что все было сказано ясно и хорошо.

Американский политик раскритиковал слова президента США о миграционном вопросе, заявив, что Трампу вряд ли удастся договориться с конгрессом в этой части, а «мечтателям», которые приехали в США ещё детьми не удастся избежать депортации.

Отметим, что в своём выступлении Трамп говорил не только о миграционном вопросе, были затронуты темы терроризма и отношений с КНДР. Россию Трамп назвал страной, бросающей вызов США, их экономике и ценностям.



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Добавлено: 31 янв 2018 в 11:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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