Персональные пожелания Президента Российской Федерации В. Путина в середине зимы получат 202 брянских долгожителя

202 старейших жителя Брянской области, которым исполнится 90, 95 или 100 лет, информирует pr-служба регионального Отделения Пенсионного фонда.

В нашей стране стало уже доброй традиции на знаменательные даты — 90,95 и 100 лет — получать персональные пожелания от руководителя государства.

Как докладывают в областном отделении Пенсионного фонда, основное большенство юбиляров — женщины, мужчин среди именинников четверть.

При всем этом 172 жителя области планируют обозначить собственный 90-й день рождения, двадцать девять — 95-ый, а у одной из жительниц Володарского района Брянска близится 100-летний юбилей. Два 90-летия будут отмечать на Брянщине на Масленицу, 18 февраля. Рожнова Александра Ивановна из села Игрицкое и Колесникова Мария Антоновна из поселка Комаричи отпразднуют 95-летие.

14 февраля, в День святого Валентина, двойной праздник будет у 9-ти граждан области. Среди юбиляров есть владельцы уникальных имен, таковых как Вениамин, Влас, Двейра, Ираида, Нила. Самые известные имена из их числа — Анна, Мария, Александра. Юбиляров-мужчин, родившихся в середине зимы, родители чаще называли Михаилами.