Под Ростовом-на-Дону произошло смертельное ДТП: появилось видео

В Ростовской области пассажирский автобус перевернулся и слетел на обочину, в результате чего погибли четверо человек, среди которых — ребенок. Кроме того, 13 человек получили травмы.

Отмечается, что авария произошла в 03:00 (по Киеву) — автобус King Long направлялся из Саратова в Ростов-на-Дону.

Сообщается, что 12 пострадавших доставили в центральную районную больницу в Белой Калитве, еще один госпитализирован в медучреждение города Каменского. Остальные пассажиры отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.

В полиции сообщили, что 50-летний водитель автобуса, по предварительным данным, в условиях сильного гололеда не справился с управлением. Всего на момент аварии в автобусе находился 31 пассажир.

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