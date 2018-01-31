Полиция показала фото боевиков, зверски убивших мирных жителей Славянска

Полиция установила личности боевиков «ДНР», которые в 2014 году зверски пытали и убивали мирных жителей Славянска Донецкой области.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в области сообщили, что жертвами боевиков стали прихожане Славянского отделения Церкви Преображения Господня.

В полиции отметили: «Не имея в начале расследования никаких зацепок, полицейским удалось почти по часам восстановить последние дни жизни замученных мужчин в оккупированном городе. Сложность заключалась в том, чтобы найти свидетелей тех событий — большинство из них были уже либо мертвы, либо в тюрьме, либо на территории террористической организации „ДНР“. На кропотливую оперативную работу ушло три года».

По данным следствия, 8 июня около 11–12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев Альберта и Рувима Повенков, а также Владимира Величко и Виктора Брадарського.

По данным, в машине одного из похищенных боевики нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их «американскими шпионами». При этом автомобили у них забрали, а пленных доставили в захваченную пожарную часть.

Правоохранители отметили, что боевики пытали задержанных, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая затем загорелась.

В полиции уточнили: «Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа «за освобождение пленников».

При этом тела похищенных прихожан обнаружили спустя пару дней в братской могиле в Славянске в июле 2014 года. Там же были захоронены еще 10 тел.

Расследуя это жестокое убийство, следователи подняли дела десятков уже задержанных боевиков, установили их связи и опросили всех, кто мог знать о кровавых событиях.

Полиция вышла на боевиков из Славянска и Макеевки. По данным, приспешники боевиков строили укрепления на оккупированной территории, дежурили на блокпостах, занимались бандитизмом и убивали людей.

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