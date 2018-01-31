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После «забастовки» 28 января штабы Навального объявляют о закрытии


Добавлено: 31 янв 2018 в 10:01, Категория: Политика
После «забастовки» 28 января штабы Навального объявляют о закрытии

Пчелы уходят из улья, рис покидает плов, а от оппозиционера Алексея Навального отворачиваются единомышленники. Такую картину, по крайне мере, хотят создать в головах у российских граждан в Кремле.
 
Информационный ресурс politexpert.net сообщает, например, что после так называемой забастовки избирателей, которую команда Навального провела по всей стране двадцать восьмого января 2018-го, от неугодного власти политика отвернулись соратники из города Тосно, что в Ленинградской области.
 
"Мы думали, что Алексей Навальный хороший, а он вот какой! Оказалось, что им руководят какие-то совсем уж людоедские стремления, которые выражаются в том, чтобы загнать людей под удар силовиков и показать потом, как несчастных активистов избивают дубинками полицейские. Почему я так решил? Потому что мы провели в Тосно мирную акцию протеста, а нам в итоге сказали из головного штаба, что нужно больше "мяса", а вот так дела не делаются", — говорит Андрей Ермилов, глава штаба Навального в Тосно.
 
Теперь штаб в Тосно закрылся. Ранее появилась информация о закрытии одного из штабов Навального в Краснодарском крае. Алексею, впрочем, не привыкать к такому развитию событий — некоторая часть его сторонников регулярно переманивается на сторону власти.













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Добавлено: 31 янв 2018 в 10:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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