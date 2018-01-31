Агентство Reuters показало фото чрезвычайно редкого астрономического явления «Кровавое Суперлуние».

Свидетелями затмения спутника Земли уже стали возможность жители Восточной Европы и Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Сегодня Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет красный оттенок из-за чего ее и называют «кровавой». Видимый диаметр небесного тела должен увеличиться на 8% и цвет оси Луны будет иметь необычный голубой цвет.

Сразу три уникальных явления соединятся в один день, что в последний раз было более 150 лет назад.

В Украине лишь частично затмение Суперлуние будет видно около 15:30.

Embedded video for Появились первые впечатляющие фото «Кровавого Суперлуния»

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