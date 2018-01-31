Право голоса - Равнение на США (31.01.2018)

Добавлено: 31 янв 2018 в 23:56 ,

Право голоса. Равнение на США последний выпуск 31 января. В Вашингтоне считают размещение миссии ООН на всей территории Донбасса условием для выполнения минских соглашений, заявил спецпредставитель американского Госдепартамента Курт Волкер. По его словам, США разочарованы тем, что Москва не сделала “абсолютно ничего” для разрешения кризиса. При этом Украине тоже нужно выполнить обязательства, которые предписаны минскими соглашениями. Ведущий задает актуальные вопросы и не ограничивается простыми ответами. Важно услышать все точки зрения, потому что надо разобраться, куда идет страна и что нужно ее гражданам. Для нас нет запретных тем и неинтересных мнений. В программе всегда включен микрофон для тех, кто неравнодушен и не хочет молчать. Ведущий: Роман Бабаян.





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