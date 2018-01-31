Протестующие блокировали дорогу на КПП «Рава-Русская»

30 января начиная примерно в 18:30 прошла акция по блокированию дороги на КПП «Рава-Русская». Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Львовской области на своей странице в Facebook.

«Сегодня, около 18:30, группа лиц (около 80) начала блокировку дороги к пункту пропуска «Рава-Русская». Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения людей с одним из руководителей таможенного поста ни устных, ни письменных обращений не поступало», — сказано в публикации.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в своем Facebook, что акция длилась примерно до 23:30, и что протестующие были недовольны работой таможни.





Ранее сообщалось, что ГФС предупредила о возможном блокировании дорог на границе с Польшей.

Фото: Facebook