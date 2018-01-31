РФ и Сирия согласовали сотрудничество по восстановления энергообъектов

РФ и Сирия согласовали дорожную карту по сотрудничеству в области энергетики, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.

По данным ведомства, глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр электроэнергетики САР Мухаммед Зухейр Харбутли согласовали поэтапное восстановление, модернизацию, а также строительство новых энергообъектов на территории Сирии. Документ оговаривает сотрудничество в течение 2018 года, а также в последующие годы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что Сирия рассчитывает только на РФ в вопросе восстановления энергоресурсов. Говоря о потенциальных совместных проектах, вице-премьер упомянул крупные нефтедобывающие объекты, восстановление объектов инфраструктуры, железных дорог, порт, электроэнергетику.

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