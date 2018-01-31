Россия будет строить газопровод «Северный поток-2» в Германии

Россия может строить и эксплуатировать газопровод «Северный поток-2» в территориальных водах Германии.

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG сообщает: «Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода „Северный поток — 2“ в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности».

В компании добавили, что строительство газопровода соответствует всем экологическим и правовым нормам, а также Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства перед странами Европы. При этом получение разрешений от России, Финляндии, Швеции и Дании ожидается по графику.