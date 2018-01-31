Россия и Иран наладят взаимную экстрадицию преступников

Тема: Пленарное заседание Совфеда 31 января

Российская Федерация и Исламская Республика Иран будут передавать друг другу приговорённых к лишению свободы. Соответствующее Соглашение 31 января ратифицировал Совет Федерации.

Член Комитета палаты по международным делам Игорь Морозов сообщил коллегам, что документ был подписан 28 марта 2017 года в Москве для развития международно-правовой базы российско-иранского сотрудничества по вопросам передачи осуждённых. Читайте по теме

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Соглашение определяет условия передачи граждан, требования к форме и содержанию запросов и ответов, а также порядок их исполнения. Все расходы, связанные с передачей, включая расходы по перевозке и транзиту, будет нести сторона исполнения приговора, за исключением расходов, понесённых на территории стороны назначения наказания.

Указано, что каждая из сторон может осуществить помилование, амнистию, условно-досрочное освобождение или замену наказания в соответствии со своим законодательством. При этом только сторона вынесения приговора является компетентной в вопросах обжалования или пересмотра приговора.

После передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в стране исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в стране вынесения приговора.

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