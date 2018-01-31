Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в занятии по РХБ защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Для создания условий, максимально приближенным к реальным действиям, зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты внутри бронетранспортеров и преодолели зараженный участок местности на максимальной скорости.

В завершении занятия по РХБ защите военнослужащие отработали нормативы по дезинфекции экипировки, а также дезактивации и дегазации вооружения и военной техники с помощью автомобильного комплекта для специальной обработки военной техники ДК-4К.

Занятие по РХБ защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.