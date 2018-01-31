Русские патриоты просят Президента защитить депортируемых на Украину ополченцев

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

«Правовые и Социальные Проблемы Проживания на Территории России Ополченцев — Защитников Донбассе, Беженцев и Политэмигрантов из Украины».

состоявшегося 23 января 2018 г. в Фонде Славянской письменности и культуры.

Президенту Российской Федерации,

кандидату в Президенты РФ Путину Владимиру Владимировичу,

Председателю Государственной Думы Володину Вячеславу Викторовичу.

Несмотря на заявления руководства РФ о предоставлении режима максимальной поддержки украинским гражданам, покинувшим страну в результате военных действий и политических преследований, ситуация с правами беженцев, защитников Донбасса и политэмигрантов ухудшается. Политический кризис и вооруженный конфликт приводит к увеличению потока людей, для которых возвращение на Украину равносильно гибели, политическому преследованию или пыткам.

Однако, несмотря на такую ситуацию, миграционные службы РФ требуют депортации десятков и сотен бывших ополченцев, беженцев и политэмигрантов, отказываясь признать очевидный факт продолжения военных действий и политических репрессий на Украине.

Миграционные правила ставят в безвыходную ситуацию мирных беженцев, которые имеют документы, утратившие силу, не имеют возможности получить регистрацию по месту пребывания, не могут получить легальную работу из-за невозможности легализовать свой статус.

Желая сократить число беженцев, получивших временное убежище, миграционные службы в массовом порядке отказывают в продлении временного убежища или его получении, хотя люди, претендующие на него, не могут вернуться в свои дома из-за продолжающейся войны. При этом миграционные службы выносят решение, по которым беженцы, зачастую с грудными детьми, обязаны немедленно покинуть Россию и вернуться в зону обстрелов. Так, в Воронежской области семье беженцев Сополевых с двумя маленькими детьми предписано в трехдневный срок выехать в обстреливаемый Стаханов (ЛНР).

Еще более тяжелая ситуация складывается с защитниками Донбасса, которые попали в Россию после ранения или обмена. Многие из них имеют просроченные документы или же вообще утраченные во время военных действий. То, что им отказывают в предоставлении временного убежища, делает их невольными нарушителями российских законов, выталкивая их в нелегалы. Как нарушителей миграционного законодательства, их приговаривают к депортации на Украину, где они объявлены сепаратистами и пособниками российских оккупантов, и где им угрожает срок заключения до 15 лет.

Десятки бывших ополченцев содержатся в центрах содержания иностранных граждан, ожидая депортации на Украину. Одним из таких является Николай Трегуб, ополченец из Донбасса, который не смог получить защиты как беженец, и приговорен к принудительной депортации в январе 2018 года.

Руководство России и Республик Донбасса долгие месяцы и годы ведут работу по обмену военнопленными, а решения российских судов возвращают бывших ополченцев в тюрьмы СБУ. Украинские власти также используют Конвенцию о правовой поддержке стран СНГ, принятую в 1993 году, и требуют выдачи ополченцев и активистов «Антимайдана», приписывая им уголовные преступления, а российская прокуратура по этим запросам арестовывает и готовит этих людей к экстрадиции.

Все эти проблемы невозможно решить в порядке исключения или в «ручном режиме». Необходимо принять системные решения, которые позволили бы не допускать подобного. К таким решениям можно было бы отнести создание государственного ведомства по вопросам миграции из Украины и миграции русских соотечественников. Такое ведомство имело бы задачей прием и адаптацию беженцев и соотечественников, а не создание непреодолимых барьеров на пути к их адаптации в России.

Мы считаем, что необходимо приостановить действие Конвенции о правовой поддержке стран СНГ, поскольку Украина, объявившая Россию агрессором, оккупантом и врагом, не может претендовать на объективность и непредвзятость в рассмотрении дел по экстрадиции.

Мы просим провести миграционную амнистию для всех беженцев, ополченцев и политэмигрантов, которые невольно нарушили миграционные законы, превысив сроки пребывания в России, не имея возможности покинуть ее.

Мы обращаемся с просьбой прекратить практику абсолютно необоснованных отказов в предоставлении и продлении временного убежища для беженцев с Донбасса и политэмигрантов, поскольку ничего не изменилось в обстановке противостояния на Юго-Востоке Украины, а ситуация с преследованиями инакомыслящих, что подтверждают доклады ООН и ОБСЕ, лишь ухудшилась.

Мы считаем, что социальная поддержка и гуманность по отношению к политэмигрантам, беженцам и защитникам Донбасса является единственно возможным действием по консолидации России в условиях глобального противостояния.