С 1 февраля в ОРДО начнется переучет пенсионеров

С 1 февраля текущего года «пенсионный фонд ДНР» начнет обновление учетных данных получателей так называемых пенсий.

«Министерство труда и социальной политики ДНР» сообщает: «Мы живем в нестабильное время … граждане сталкиваются с необходимостью вынужденно менять место жительства. По этой причине с целью актуализации базы данных получателей пенсионных выплат в территориальных органах пенсионного фонда ДНР проводится это обновление учетных данных. Начнется оно с 1 февраля текущего года. Также хочу отметить, что у официально трудоустроенных пенсионеров нет надобности в подаче документов, поскольку территориальные управления ПФ ведут работу с кадровыми службами предприятий».

По данным «ведомства», пенсионеры республики, не обращавшиеся в «пенсионный фонд» с августа 2017 года, необходимо предоставить следующие документы:

оригинал и копию паспорта;оригинал и копию трудовой книжки (титульная страница и последняя, в которой имеется запись об увольнении или приеме на работу).

Также, отмечается, что для работающих пенсионеров трудовая книжка должна быть заверена (администрацией предприятия), кроме того, им необходимо иметь оригинал и копию адресной справки (при необходимости).