Санкционная война. Антироссийское лобби споткнулось об американскую бюрократию

«Кремлевский доклад» стал причиной очередного витка политической и бюрократической войны в Вашингтоне. Таким мнением с «Русской Весной» поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Эксперт уверен, что к составлению списка в Минфине США подошли абсолютно формально.

«Любой, кто сталкивался с американской бюрократией понимает, что это за система. Было сказано составить список – они составили, критерии выбора выборы персон абсолютно формальные за исключением четырех персон, которые были изъяты из списка из политтехнологических целей – спровоцировать подозрительность и недоверие среди политической элиты России», – заявил Евстафьев.

По его словам, усилия антироссийского лобби оказались бессмысленными, поскольку они не смогли совладать с американской бюррократией.

«Старания различных персонажей, например, Илларионова, Ослунда и прочих, которые в последнее время активно консультировали Вашингтон на тему кого стоит вносить список, а кого не стоит, были полностью напрасными. Их усилия разбились о жестокую реальность – бюрократический аппарат США», – отметил эксперт.

Мы имеем дело в США с людьми абсолютно экономическими сориентированными. Перед ними стоит задача по формированию в России антипутинской фронды, но в то же время ничто человеческое им не чуждо. И именно «человеческий фактор» оказывается важнее политического, в данном случае это зарабатывание денег. «Черный список» обеспечивает работой и сверхдоходами лоббистские компании США на долгие годы вперед.

Евстафьев так же указывает на то, что «кремлевский доклад» имеет гораздо большее значение в рамках политической войны между Белым домом и Конгрессом, нежели в контексте борьбы с Россией.

«На определенных этапах внутриполитическая борьба в США оказывается куда жестче и важнее, чем противостояние Кремлю. Именно поэтому Трамп не заинтересован форсировать принятие каких-либо санкционных решений», – резюмировал эксперт.