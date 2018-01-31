Штаб АТО: В Бахмуте задержали военного ВСУ

В Бахмуте Донецкой области задержали военнослужащего ВСУ, который якобы незаконно завладел транспортным средством.

Пресс-центр штаба АТО сообщили: «В городе Бахмут Донецкой области задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины. Согласно предварительной информации, он задержан за незаконное завладение транспортным средством. В воинской части назначено служебное расследование».

Отмечается, что военная служба правопорядка проводит проверку, сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Нацполиция информацию о правонарушении внесла в Единый реестр досудебных расследований.