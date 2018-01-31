Силовики похвастались захватом новых территорий в Донбассе

Силовики сообщили о захвате ими села Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области. Данные об этом были опубликованы на сайте Минобороны Украины, сообщает источник.

В сообщении указано, что с 2015 года крайние стороны этого села являются позициями силовиков с одной стороны, и ополченцев с другой.

Там же сообщили, что на данный момент в селе проживает меньше 20 человек, до начала военных действий численность населения в нём была свыше 100 человек. Теперь в селе нет электроснабжения, отсутствует транспортное сообщение с другими населёнными пунктами.