Совфед ратифицировал изменение Договора о правовой помощи между РФ и Ираном

Тема: Пленарное заседание Совфеда 31 января

Совет Федерации одобрил ратификацию протокола об изменениях договора между Россией и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года.

По словам члена Комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, протокол приводит договор в соответствие с современной международной договорной практикой и способствует взаимодействию сторон при его реализации. Читайте по теме

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«Протокол улучшает ряд положений договора в связи с изменениями в российском и иранском законодательствах. В частности, это касается оснований по выдаче и отказу в выдаче», — пояснил сенатор.

Он добавил, что договор также уточняет порядок работы органов власти государств, которые уполномочены его исполнять.

«Исполнением просьб об оказании правовой помощи по гражданским делам занимается Министерство юстиции России. Исполнением просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам — Министерство юстиции России и Генеральная прокуратура России», — отметил Морозов.

Парламентарий добавил, что стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и ограничения в использовании информации при исполнении ими просьб.

В случае, если расходы по оказанию правовой помощи носят чрезвычайный характер, центральные органы обеих стран проводят консультации с целью распределения трат.

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