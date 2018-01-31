Совфед ратифицировал изменение Договора о правовой помощи между РФ и Ираном

Показать меню
Актуально
Высокотехнологичная медпомощь в Карелии становится доступнее - 12:14 Высокотехнологичная медпомощь в Карелии становится доступнее «Свобода и безопасность». Аксенов рассказал, за что будут голосовать жители - 12:14 «Свобода и безопасность». Аксенов рассказал, за что будут голосовать жители Крыма 18 марта Курс евро превысил отметку в 70 рублей впервые с декабря - 12:14 Курс евро превысил отметку в 70 рублей впервые с декабря Кандидаты в президенты не обязаны лично сдавать подписи в комиссию, сообщили в - 12:14 Кандидаты в президенты не обязаны лично сдавать подписи в комиссию, сообщили в ЦИК Задержанных на акциях Навального в регионах отпустили - 12:14 Задержанных на акциях Навального в регионах отпустили «Что имеешь — не бережешь, а потерявши — плачешь»: эксперт об отношении Киева - 12:17 «Что имеешь — не бережешь, а потерявши — плачешь»: эксперт об отношении Киева к Крыму «Самые безопасные в мире огнеметы за 500 долларов»: Илон Маск издевается - 12:17 «Самые безопасные в мире огнеметы за 500 долларов»: Илон Маск издевается над наивными дураками Курс биткоина сегодня 29 01 18: цена биткоина падает, прогноз на 2018 год, - 12:21 Курс биткоина сегодня 29 01 18: цена биткоина падает, прогноз на 2018 год, Нострадамус предсказал появление биткоина – последние новости Фэн-шуй прогноз 29 января – 4 февраля 2018: благоприятные и неблагоприятные дни - 12:21 Фэн-шуй прогноз 29 января – 4 февраля 2018: благоприятные и неблагоприятные дни для различных дел, рекомендации специалиста Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2018 года для всех знаков Зодиака - 12:21 Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2018 года для всех знаков Зодиака Харьковский детсад извинился за то, что назвал Крым российским — СМИ - 12:24 Харьковский детсад извинился за то, что назвал Крым российским — СМИ Лётчики палубной авиации фрегата Адмирал Григорович выполнили тренировочные - 12:28 Лётчики палубной авиации фрегата Адмирал Григорович выполнили тренировочные полёты в Средиземном море Пострадавшая при нападении в Перми учительница просит ее не беспокоить - 12:35 Пострадавшая при нападении в Перми учительница просит ее не беспокоить РФ остается основным рынком сбыта продовольствия Беларуси - 12:35 РФ остается основным рынком сбыта продовольствия Беларуси Голосование на выборах президента Финляндии окончено - 12:35 Голосование на выборах президента Финляндии окончено Саша Черно резко ответила на комментарии подписчиков - 12:41 Саша Черно резко ответила на комментарии подписчиков Комары запоминают дающих им отпор людей по запаху - 12:44 Комары запоминают дающих им отпор людей по запаху
» » Совфед ратифицировал изменение Договора о правовой помощи между РФ и Ираном

Совфед ратифицировал изменение Договора о правовой помощи между РФ и Ираном


Добавлено: 31 янв 2018 в 12:11,
Совфед ратифицировал изменение Договора о правовой помощи между РФ и Ираном

Тема: Пленарное заседание Совфеда 31 января


Совет Федерации одобрил ратификацию протокола об изменениях договора между Россией и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года.

По словам члена Комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, протокол приводит договор в соответствие с современной международной договорной практикой и способствует взаимодействию сторон при его реализации. Читайте по теме

Россия и Иран наладят взаимную экстрадицию преступников


«Протокол улучшает ряд положений договора в связи с изменениями в российском и иранском законодательствах. В частности, это касается оснований по выдаче и отказу в выдаче», — пояснил сенатор.

Он добавил, что договор также уточняет порядок работы органов власти государств, которые уполномочены его исполнять.

«Исполнением просьб об оказании правовой помощи по гражданским делам занимается Министерство юстиции России. Исполнением просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам — Министерство юстиции России и Генеральная прокуратура России», — отметил Морозов.

Парламентарий добавил, что стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и ограничения в использовании информации при исполнении ими просьб.

В случае, если расходы по оказанию правовой помощи носят чрезвычайный характер, центральные органы обеих стран проводят консультации с целью распределения трат.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен.


В Евросоюзе раскритиковали «кремлёвский доклад» США


В Москве задержали двух женщин за сделку купли-продажи младенца


В КПРФ предложили исключить из законодательства термин «образовательные услуги»



Материалы по теме:

Сокрушительный удар для Анкары: Россия выходит из договора о правовой помощи с Турцией
Комитет ГД рекомендовал ратифицировать договор с Абхазией о правовой помощи
Путин одобрил договор между Россией и Камбоджей о выдаче преступников
Путину представили договор с КНДР о взаимной помощи по уголовным делам
Добавлено: 31 янв 2018 в 12:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Рязанской области 3 человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

В Рязанской области 3 человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

Милонов: США предприняли попытку беспрецедентного давления на Россию

Милонов: США предприняли попытку беспрецедентного давления на Россию

Журова назвала появление «кремлёвского доклада» неприятной тенденцией

Журова назвала появление «кремлёвского доклада» неприятной тенденцией

В Свердловской области кладбищенским ворам грозит до 5 лет

В Свердловской области кладбищенским ворам грозит до 5 лет

Загрузка...



Лента новостей
«По мере наступления Украина отрежет нам связь окончательно», — министр связи ДНР - 11:52 «По мере наступления Украина отрежет нам связь окончательно», — министр связи ДНР«Кремлевский список» изменили в последний момент, — источник - 11:52 «Кремлевский список» изменили в последний момент, — источникКДК РФС еще раз рассмотрит эпизод с Вернблумом и Денисовым после ноябрьского матча ЧР - 11:49 КДК РФС еще раз рассмотрит эпизод с Вернблумом и Денисовым после ноябрьского матча ЧРСборная Финляндии победила команду Норвегии на чемпионате мира по бенди в Хабаровске - 11:49 Сборная Финляндии победила команду Норвегии на чемпионате мира по бенди в ХабаровскеСамюэль Это'О стал игроком "Коньяспора" - 11:49 Самюэль Это'О стал игроком Нелли Ермолаева очень хочет родить сама - 11:45 Нелли Ермолаева очень хочет родить самаВ минюсте США начали расследование из-за замедления работы iPhone - 11:42 В минюсте США начали расследование из-за замедления работы iPhoneВ самом старом городе Норвегии нашли шахматную фигуру XIII века - 11:42 В самом старом городе Норвегии нашли шахматную фигуру XIII векаМосковские сугробы показали максимальный за зиму рост - 11:42 Московские сугробы показали максимальный за зиму ростНа пути к модному Олимпу: Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп снялась в цветочной фотосессии для Rodarte - 11:35 На пути к модному Олимпу: Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп снялась в цветочной фотосессии для RodarteОбменный курс биткоина вновь упал - 11:31 Обменный курс биткоина вновь упалМитинг в Каталонии перерос в столкновения с полицией - 11:31 Митинг в Каталонии перерос в столкновения с полициейВ сеть выложили видео давки на фиолетовой ветке метро Москвы из-за застрявшего поезда - 11:29 В сеть выложили видео давки на фиолетовой ветке метро Москвы из-за застрявшего поездаБиатлонист Антон Шипулин стал доверенным лицом Путина на выборах-2018 - 11:29 Биатлонист Антон Шипулин стал доверенным лицом Путина на выборах-2018
Последние новости
В Сколково началась выдача криптокарт TalkBank - 12:10 В Сколково началась выдача криптокарт TalkBank США передумали назначать эксперта послом в Сеул из-за его критики удара по КНДР - 12:09 США передумали назначать эксперта послом в Сеул из-за его критики удара по КНДР Минэкономики отложило запрет на анонимность в мессенджерах - 12:09 Минэкономики отложило запрет на анонимность в мессенджерах Около Анапы произошло землетрясение - 12:09 Около Анапы произошло землетрясение Вкусовые рецепторы панд помогли им соблюдать вегетарианскую диету - 12:09 Вкусовые рецепторы панд помогли им соблюдать вегетарианскую диету Протестующие блокировали дорогу на КПП «Рава-Русская» - 12:07 Протестующие блокировали дорогу на КПП «Рава-Русская» Трамп отменил решение Обамы о закрытии Гуантанамо - 12:07 Трамп отменил решение Обамы о закрытии Гуантанамо Новый сериал «Кровавая барыня» о временах Екатерины Великой - 12:01 Новый сериал «Кровавая барыня» о временах Екатерины Великой Известный блогер из РФ показал, во что превратили популярный парк в Крыму - 12:00 Известный блогер из РФ показал, во что превратили популярный парк в Крыму Аваков: Украинскую границу усилят боевой техникой - 12:00 Аваков: Украинскую границу усилят боевой техникой Нардеп Береза — Путину: «Вова, кто крымздил, тот и будет отвечать» - 12:00 Нардеп Береза — Путину: «Вова, кто крымздил, тот и будет отвечать» Под Ростовом-на-Дону произошло смертельное ДТП: появилось видео - 12:00 Под Ростовом-на-Дону произошло смертельное ДТП: появилось видео В Михайловской военной артиллерийской академии прошел Урок мужества - 11:59 В Михайловской военной артиллерийской академии прошел Урок мужества
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"