США передумали назначать эксперта послом в Сеул из-за его критики удара по КНДР

Кореевед Виктор Ча не будет назначен послом США в Южной Корее. Как сообщает CNN, такое решение было принято после его критики в адрес администрации Дональда Трампа.

Ча раскритиковал возможность превентивного удара по КНДР в статье, вышедшей 29 января в Washington Post.

Там он отмечает, что военные действия против Северной Кореи поставят под удар, в том числе, и американцев, из которых 230 тысяч находятся в Южной Корее и 90 тысяч в Японии. Также Ча заявил, что удары не достигнут шахт, в которых находятся ядерные ракеты КНДР.

По мнению Ча, усиление давления на Северную Корею способно привести к отказу этой страны от ядерного оружия.

По словам одного из источников телеканала, решение не назначать Ча было продиктовано тем, чтобы не вносить раскол в отношения администрации президента США, Пентагона и Госдепартамента.

Ча уже работал в Белом доме, в администрации Джорджа Буша-младшего.