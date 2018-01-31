Только «Феникс»?: В соцсетях сообщили о разграблении оборудования Vodafone

Жители оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что основное телекоммуникационное оборудование мобильного оператора «Vodafone «в Донбассе приведено в нерабочее состояние и разграблено.

Один из пользователей отмечает, что слухи подтверждаются уверенностью сотрудников местного оператора «Феникс» о том, что работать в «ДНР» будет только один оператор. Также, местный житель добавил, что это еще более усложнит жизнь жителей ОРДО наряду с запретом для сотрудников бюджетных организаций «ДНР» на выезд в Украину.

Кроме того, пользователи считают, что собственным распоряжением Захарченко настроил пенсионеров «ДНР» против себя, поскольку украинская мобильная связь для них являлась крайне важной.

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