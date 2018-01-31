Трамп назвал КНР и Российскую Федерацию опасностями экономике и ценностям США

По утверждению Трампа, Москва и Пекин бросают вызов интересам Вашингтона, а еще американской экономике и ценностям данной страны. Об этом он объявил в первом докладе съезду США о положении дел в государстве.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что США уже неоправданно использовали ядерное оружие против Японии.

Также руководитель Белого дома призвал съезд закончить сокращение военного бюджета страны и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы».

Трамп также объявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США «в надежде никогда не использовать его».

И это, вроде бы, ни для кого не новость: Российская Федерация, США и КНР - ведущие державы, определяющие не региональную, а мировую политику.

Понятно, что вся данная патетика была заготовлена для того, чтобы съезд согласился на увеличение военного бюджета США, но не препятствовал всячески Пентагону наращивать могущество страны.

Трамп призвал уничтожать террористов, ежели нужно — «задерживать и допрашивать».

Он также проинформировал о необходимости модернизировать и перестроить ядерный арсенал так, чтобы он мог удерживать всевозможные агрессии.

Выступления самого эксцентричного президента США ждали как шоу.

Трамп вновь объявил, что США должны нарастить ядерный потенциал. Кроме того, он приписал Соединенным Штатам победу над террористами в Сирии, заявил, что не будет закрывать печально известную тюрьму в Гуантанамо, и пообещал урезать финансовую помощь иностранным странам.

«Но, в конце концов, нам уже должно быть все равно, чем руководствуется американский президент в собственных внешнеполитических решениях: вынужден ли он по каким-то причинам так поступать либо действия Дональда Трампа на 100% согласуются с его видением ситуации в мире», — полагает Клинцевич. «Пока мы этого не достигли», — заключил Трамп. «К сожалению, мы к этому еще не пришли», — объявил американский президент.

Дональд Трамп лишний раз обосновал, что в Белом доме новая метла по-новому метёт — он отменил указ Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо.

И, конечно, особое внимание руководитель Белого дома уделил одной из самых пламенных тем последних месяцев, а именно ядерной проблеме КНДР. «Я не буду повторять ошибки прошлых администраций (США), которые привели нас в это рискованное положение», — добавил Трамп.