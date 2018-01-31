Трамп отменил решение Обамы о закрытии Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгресса заявил, что отменил решение предыдущего президента Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп полагает, что США «бессмысленно выпустили на свободу сотни опасных т»ррористов», которых потом снова встретили.

«Поэтому сегодня я придерживаюсь еще одного обещания. Я только что подписал указ, который обязывает министра Мэттиса повторно изучить нашу военную практику содержания под стражей и сохранять открытыми пенитенциарные учреждения в заливе Гуантанамо», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал РФ и Китай «соперниками» и призвал модернизировать ядерный потенциал США.

Фото: Business Insider