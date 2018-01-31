Украина потребовала в Минске предоставить доступ для восстановления связи Vodafone

Украинская сторона в трехсторонний контактной группе в Минске потребовала от представителей ОРДЛО предоставить доступ для проведения аварийно-восстановительных работ для восстановления мобильной связи Vodafone.

Пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: «В ОРДЛО продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения людей мобильной связью. Этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы. Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленевка, которые бы починили соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины».