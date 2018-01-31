В новейшей рекламной кампании Prada снялась украинская модель Паша Гаруля, которая, к слову, осенью 2017 принимала участие в показе коллекции итальянского Дома для сезона весна-лето 2018.

Об этом информирует ELLE.ua.

Кампания Prada под названием «Real Life Comix» стилизована под комиксы, все вещи из новоиспеченной коллекции украшены веселыми принтами, которые были сделаны девятью художницами. Девушка позировала перед камерой Вилли Вандерперре.

Между прочим, это не 1-ый случай, когда украинская модель стала лицом Prada.

Девушка снялась для новоиспеченной коллекции бренда. В съемках приняли участие девять моделей, в том числе Лекси Болинг и Паша Гаруля, начинающая манекенщица из Украины.