В 2017 году госдолг Украины превысил 2 трлн гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен.

По данным Минфина, в долларовом эквиваленте сумма долга составила 76,31 млрд долларов, что на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов больше, чем в прошлом году. В то же время, сумма госдолга составила 1,834 трлн гривен, из которых внутренний госдолг составляет 753,4 млрд гривен, а внешний — 1,080 трлн гривен. Гарантированный государством долг за 2017 год достиг 307,96 млрд гривен. Из них 13,28 млрд гривен составляет внутренний долг Украины и 294,69 млрд гривен — внешний.