В «ДНР» «резервисты» пишут расписки о невыезде из «республик»

Боевики «ЛДНР» продолжают проводить мероприятия по проверке мобилизационной готовности своей «армии».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что сейчас проводится работа по уточнению списков мобилизационного резерва, а в частях и подразделениях 1 и 2 АК отрабатываются вопросы развертывания и функционирования пунктов приема техники и личного состава.

Так, на полигонах с «резервистами» проводятся занятия по огневой и тактической подготовке. Эксперт уточнил, что «резервистов» в принудительном порядке заставляют писать расписки о запрете выезда с территории «ДНР» и «ЛНР» в случае обострения ситуации или проведения «широкомасштабного наступления со стороны ВСУ».