В Хабаровске осудили начальницу отдела ЖЭУ за смерть ребёнка на горке

Хабаровский суд признал виновной в смерти ребёнка бывшую начальницу отдела жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) и приговорил к 2,5 года лишения свободы и выплате 1,4 миллиона рублей компенсации родителям погибшего. Об этом сообщает СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Читайте по теме

В Кемерове наркоманка убила дочь, увидев в ней опасную куклу

Судом установлено, что в сентябре 2017 года на детской площадке во дворе дома на мальчика 8 лет упала металлическая горка, в результате чего ребёнок умер. Месяцем ранее, в августе 2017 года, по заданию обвиняемой, работавшей начальником отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации, эту горку переместили на дворовой территории и не закрепили как следует, что и привело к трагедии.

По решению суда женщину признали виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего ребёнка и приговорили к 2,5 года лишения свободы. Женщина также должна выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда в сумме 1,4 миллиона рублей.

Ввиду того что подсудимая имеет несовершеннолетнего ребёнка, исполнение приговора отсрочили до достижения им 14-летнего возраста.

В Евросоюзе раскритиковали «кремлёвский доклад» США

В Москве задержали двух женщин за сделку купли-продажи младенца

В КПРФ предложили исключить из законодательства термин «образовательные услуги»