В Киеве скоропостижно скончался первый космонавт Украины Каденюк

В Киеве на 68-году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Близкое окружение Каденюка сообщает, что космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в Киеве. По данным источника, он умер до приезда скорой помощи.

Напомним, Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Каденюк прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.