В Михайловской военной артиллерийской академии прошел Урок мужества

На Уроке мужества, посвященном 74-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от блокады, курсанты Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) встретились с ленинградцем, пережившим блокаду, – генерал-майором в отставке Юрием Федоровым.

Кроме того, о подвиге защитников и жителей Ленинграда в годы блокады ребятам рассказал председатель Совета ветеранов полковник в отставке Валерий Тищенко.

Участники встречи почтили память жертв блокады города Ленинграда минутой молчания. Завершилось мероприятие просмотром тематического фильма.

Ранее курсанты академии приняли участие в траурных мероприятиях на Пискаревском мемориальном и Богословском кладбищах, где к памятникам жертвам блокады Ленинграда были возложены венки и цветы.