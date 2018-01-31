В Москве возле бизнес-центра расстреляли экс-банкира

В Москве около одного из бизнес-центров двое людей в масках выскочили из легкового автомобиля и несколько раз выстрелили в мужчину, выходившего из центра.

Отмечается, что он получил ранение в руку и в живот, однако, успел забежать в здание, где ему оказали первую помощь.

Как выяснилось позже, пострадавший — это бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.

В полиции отметили: «Полиция принимает меры для задержания предполагаемого преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Нападавшие успели скрыться, сразу после того, как открыли огонь по потерпевшему.