В России могут разрешить рекламу вина из стран — членов ЕАЭС

В России могут разрешить рекламу вина и шампанского, произведённого в странах — членах Евразийского экономического союза из винограда, выращенного на территории ЕАЭС. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Автором законопроекта выступило Правительство. Как отмечают авторы документа, действующее законодательство допускает рекламу вина в телерадиоэфире и печатных изданиях, только если оно произведено в России из выращенного здесь же винограда. Читайте по теме

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«Однако реклама вина и игристого вина (шампанского), произведённого в государствах — членах ЕАЭС, Федеральным законом «О рекламе» не допускается», говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект разработан для приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года российского Федерального закона «О рекламе».

Рекламу российского вина с 1 января 2015 года разрешили показывать на телевидении, а также распространять с помощью печатных изданий и в радиоэфире. Трансляция рекламы разрешена с 23 до 7 часов по местному времени.

Кроме того, летом 2013 года вино в России получило статус сельскохозяйственного продукта. Это позволяет фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям приобретать лицензию на производство вина значительно дешевле, чем иным предприятиям, — 65 тысяч рублей вместо 800 тысяч рублей.

Для сравнения: производить водку может только предприятие, оплаченный уставной капитал которого составляет как минимум 80 миллионов рублей, а сама лицензия стоит 9,5 миллиона рублей.

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